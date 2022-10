Ledesma: “Quarta sta dimostrando personalità. Nico? Se non gioca con continuità rischia per il Mondiale”

A Radio Bruno ha parlato l’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma del match di questa sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Seguo Quarta da quando gioca in Argentina, ha una grande personalità e la sta dimostrando anche in Serie A. Nico sta facendo un po’ più di fatica, ma le sue qualità sono fuori discussione. Il Mondiale? Non credo si stia risparmiando, anzi, se non gioca rischia la convocazione”

E ancora: “Sia Lazio che Fiorentina hanno due allenatori che giocano un calcio propositivo, anche se sono state diverse le squadre a cui è mancata la continuità in questo inizio di campionato”.