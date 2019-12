Lega: “Noi favorevoli al centro sportivo, dal sindaco Casini accuse strumentali”. Ma qualcosa non torna…

L’accusa del sindaco Casini (“L’esposto è un atto di ostilità contro la Fiorentina e la comunità di Bagno a Ripoli”), ha indispettito la Lega che teme la reazione dei tifosi viola e tiene a precisare la propria posizione sul Centro sportivo.

“Rifiutiamo la strumentalizzazione dell’amministrazione di Bagno a Ripoli, la Lega si è da sempre schierata a favore della costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Riteniamo l’opera importante per il territorio e auspichiamo che la realizzazione si concretizzi in tempi rapidi”, affermano in una nota Alessandro Scipioni, segretario provinciale, e Paola Frosali, capogruppo nel Consiglio comunale di Bagno a Ripoli.

“L’esposto presentato trova ragione di esistere in quanto in democrazia la realizzazione di opere di questa importanza non può limitarsi ad una trattativa privata tra il sindaco e un imprenditore – continuano – ma dovrebbe essere argomento in cui coinvolgere prima il Consiglio comunale in modo da recepire obiezioni e osservazioni. Vorremmo che la maggioranza evitasse pertanto di strumentalizzare il centro sportivo come argomento di propaganda cercando di travisare la nostra posizione per mettere i tifosi viola, la cittadinanza e addirittura Firenze e la Fiorentina (sic!) contro la Lega”.

“Ci saremmo aspettati dal sindaco Casini, oltre al suo look sempre impeccabile, – concludono i due rappresentati del Carroccio – maggiore sostanza nella replica al nostro esposto. Invitiamo il sindaco a non offendere e a diventare più sardina, tollerando anche chi è contrario alle sue idee. Si informi sulle regole elementari di democrazia dando rispetto ed ascolto alle forze di minoranza. Buon lavoro al presidente della Fiorentina che avrà sempre la Lega al suo fianco”.

Le parole, però, cozzano con i fatti. Lo scorso 28 ottobre, la delibera “Integrazione al Piano strutturale di Bagno a Ripoli” con la previsione del Centro sportivo della Fiorentina, è stata approvata in Consiglio comunale con il voto favorevole di Pd e Cittadini di Bagno a Ripoli, l’ok della Lega non c’è stato.