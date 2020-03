E’ appena arrivata una note ufficiale della Lega Calcio, in seguito al Consiglio straordinario che si è svolto quest’oggi: “Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un’assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite”.