L’emozione di Vlahovic: “E’ tutto nuovo per me, la Nazionale è un qualcosa di diverso”

Esordio con la nazionale serba per l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il giovane viola è molto emozionato per quello che gli è successo contro l’Ungheria: “Sono contento di aver esordito in Nazionale, ma il risultato mi ha lasciato l’amaro in bocca. Ora giochiamo con la Turchia con la speranza di vincere, faremo del nostro meglio e cercheremo di lasciare la migliore impressione possibile”.

E ancora: “È tutto nuovo per me, ho passato tutte le selezioni giovanili, ma essere in Nazionale A è qualcosa di diverso, è davvero un onore e un piacere. La squadra mi ha accolto bene, ho tanti compagni di squadra con i quali esco assieme e che conosco da prima e per me è tutto più facile. Posso dire tutto il meglio dello staff, grazie al selezionatore Tumbaković per la fiducia, spero di ripagarlo”.