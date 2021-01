L’emozione non dovrà giocare brutti scherzi. La Fiorentina ha bisogno del suo “primo” acquisto!

Dopo tanti anni sotto il Vesuvio, quella di domani per José Callejon sarà una partita speciale. Come sottolinea La Repubblica, adesso l’esterno spagnolo dovrà trascinare fuori dalle difficoltà la Fiorentina: decisivo contro il Cagliari, vuole dare quel contributo che è mancato nella prima parte di stagione. Un modulo non suo e il Covid hanno frenato il suo inserimento, ma adesso nel 3-4-2-1 di Prandelli sembra aver trovato il suo habitat. E quando si allarga sulla destra diventa letale, lo dimostra l’assist che ha confezionato a Vlahovic domenica scorsa. Insomma, lo spagnolo può trasformarsi in uno dei migliori acquisti per affrontare la seconda parte di stagione.

