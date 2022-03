L’Empoli con Zurkowski e Benassi in campo prosegue il lungo digiuno di vittorie e si spartisce la posta in palio con il Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Allo stadio ‘Ferraris’ finisce in pareggio l’anticipo delle 12:30 della 28° giornata di Serie A tra Genoa e Empoli. A fare la partita è soprattutto la formazione di casa, la quale ha tantissime occasioni da gol ma non le concretizza. Gli azzurri, con i centrocampisti di proprietà della Fiorentina Zurkowski e Benassi, difendono bene ma attaccano pochissimo, e la gara si conclude per 0-0. Per il Genoa penultimo in classifica è il sesto pareggio consecutivo da quando è arrivato il tecnico Blessin e ottengono un punticino che serve a ben poco in chiave salvezza. La squadra di Andreazzoli, che non vince da dicembre, sale invece a quota 32 raggiungendo momentaneamente il Bologna.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 58, Napoli, Milan 57, Juventus 50, Atalanta*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna*, Empoli 32, Udinese** 29, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana* 15.