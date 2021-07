L’Empoli continua a far visita alla Fiorentina e gli obiettivi sono sempre gli stessi

Il connubio di mercato tra Fiorentina ed Empoli potrebbe arricchirsi di un ulteriore capitolo, dopo le diverse tappe che hanno regalato molte più soddisfazioni agli azzurri che ai viola: anche oggi pomeriggio infatti al Centro Sportivo davanti al “Franchi” si è presentato Pietro Accardi, ds empolese. Gli obiettivi sono sempre i soliti, Terzic e Zurkowski, reduci dall’ottima annata in B conclusa con la promozione. Per il momento, come riportato da Radio Bruno, Accardi si è limitato a descrivere la visita come semplice “atto di cordialità tra amici” ma è chiaro che almeno dei due si è parlato, in attesa di un feedback anche da parte di Italiano.