L’Empoli decide su Vicario e la palla passa alla Fiorentina. Concorrenza folta per il portiere friulano

La notizia è ufficiale: l’Empoli di Corsi ha riscattato Guglielmo Vicario. Il portiere classe ’96 arriva a titolo definitivo dal Cagliari per 8 milioni di euro. Eccellente l’annata dell’estremo difensore friulano, che piace e non poco alla Fiorentina. Vicario è forte tra i pali ma capace anche di gestire bene l’impostazione della manovra coi piedi.

La valutazione della squadra azzurra si aggira tra gli 11 ed i 12 milioni di euro, e con ogni probabilità Vicario cambierà ancora maglia, restando in Italia. Oltre alla Fiorentina, il giocatore gode dell’apprezzamento anche di Lazio e Napoli. Certamente la concorrenza sul calciatore è agguerrita e non potrebbe essere diversamente dopo le sue prestazioni. Da capire se la dirigenza viola sceglierà di puntare dritto sul calciatore oppure valuterà altri profili sul mercato. La certezza è che Dragowski sarà ceduto e la Fiorentina è a caccia di un portiere da mettere in competizione con Terracciano.