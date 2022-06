L’Empoli ha deciso sul riscatto di Zurkowski: adesso la palla passa alla Fiorentina

Comincia a scaldarsi l’asse di mercato Firenze-Empoli. Il nome caldo è quello di Szymon Zurkowski, centrocampista di proprietà della Fiorentina. Dopo l’ottima stagione in Azzurro, il presidente Corsi ha deciso di esercitare il diritto di riscatto pattuito la scorsa estate con il club gigliato.

Come riporta il Corriere Fiorentino, ieri l’Empoli ha deciso di pagare i 4,5 milioni alla Fiorentina per assicurarsi il giocatore. Adesso i Viola hanno la possibilità di esercitare il contro-riscatto di 6 milioni. Un profilo che la scorsa estate venne scartato a prescindere, ma che adesso potrebbe tornare utile in vista delle tre competizioni che la rosa dovrà affrontare.