L’Empoli il Dall’Ara lo espugna a differenza della Fiorentina e la supera anche. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Era l’esordio ufficiale per Thiago Motta da tecnico del Bologna e per i rossoblù è arrivata una sconfitta in casa contro l’Empoli, che dunque torna a vincere fuori casa. Decisivo con il gol al 75′ ancora l’ex viola Bandinelli. Bologna poi sfortunato con un palo e una traversa colpiti nel finale e azzurri che invece superano la Fiorentina, ferma a quota 6.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Torino 10, Salernitana 7, Empoli 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Bologna 6, Lecce 6, Spezia 5, Verona 5, Sampdoria 2, Cremonese 2, Monza 1.