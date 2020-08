L’enigma Agudelo: c’è posto per lui nella Fiorentina del futuro?

Nell’ultima sessione di mercato invernale la Fiorentina ha piazzato tanti colpi, importanti sia per il presente che per il futuro. L’ultimo acquisto, chiuso quasi in extremis, è stato quello di Kevin Agudelo, arrivato a Firenze in prestito con obbligo di riscatto in base ad un determinato numero di presenze.

Nella prima parte di stagione col Grifone aveva giocato dieci partite, tempo utile per mettersi in luce e mostrare sprazzi di ottimo talento. La Fiorentina ne ha approfittato, portandolo a Firenze con in mente la suggestione di far di lui il ‘nuovo Pizarro‘ (LEGGI QUI).

La situazione di classifica della banda di Iachini, però, non ha permesso troppi esperimenti e Agudelo ha giocato appena tre gare, per un totale di 63′. Troppo poco per capire di che pasta è fatto il colombiano, il cui prestito con la Viola durerà per un’altra stagione. Il suo futuro, dunque, sarà in riva all’Arno per un’altra stagione, ma dovrà lavorare duro in allenamento per conquistarsi lo spazio necessario e dimostrare quanto di buono si dice nei suoi confronti.