Pradè: “Già dal prossimo anno dovremo essere competitivi. Agudelo, un percorso similare a quello di Pizarro. Sul rinnovo di Chiesa…”

Ha continuato così in conferenza stampa il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: “Già dal prossimo anno dovremo essere competitivi. Però partiremo con una base importante e in più abbiamo effettuato anche molte cessioni. Puntiamo molto sulla crescita di tanti calciatori. Spero che la critica abbia la pazienza di aspettare Agudelo. Un calciatore diverso dagli altri: su di lui abbiamo visto un percorso alla Pizarro. Ha caratteristiche che ci piacciono. Duncan? Ci ha aspettato fino al trenta di gennaio, prima il gruppo, l’identità, e poi la squadra. Ci piacerebbe prolungare ancora il contratto di Vlahovic, ma ha un contratto lungo ancora. Chiesa? Sono stato molto chiaro. Non c’è fretta e non c’è nessun appuntamento in agenda. L’incontro tra Enrico e Commisso è stato buono. Il calciatore in questo momento è sereno e non vogliamo mettere nessuna pressione addosso a Federico”.