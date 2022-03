L’ennesima chiamata per la Fiorentina Femminile e la sfida contro l’ex Cincotta per allontanare il dramma

Sette giornate al termine, un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, una stagione inguardabile nonostante alcuni nomi importanti in rosa, tra cui le attaccanti della Nazionale Sabatino e Giacinti. Per la Fiorentina Femminile l’orrido rischia di trasformarsi in incubo perché dall’addio alle zone alte della classifica all’abbraccio di quelle bassissime il passo è stato breve e velocissimo. Un calando continuo quello delle ultime stagioni e oggi l’ennesima prova d’appello, in casa della Sampdoria dell’ex tecnico Cincotta. Le blucerchiate sono a quota 22, in zona tranquilla, la Fiorentina invece arranca a quota 15, con il Napoli a 14 che sarebbe la prima delle retrocesse. Un match da brividi per le ragazze di Patrizia Panico.