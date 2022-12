L’ennesima da titolare e un gol scacciapensieri?

Vero che l’avversario non era di spessore come il Monaco o il Borussia Dortmund affrontati dalla Fiorentina in queste settimane, tuttavia sia Cabral che Jovic sono andati a segno nell’ultimo test dell’anno ieri al Franchi con la Primavera. La partitella, giocata davanti a 2500 tifosi (la società nell’occasione ha aperto il settore Maratona) è stata preceduta da un 1’ di raccoglimento in memoria di Pelè e s’è conclusa con il risultato di 7-0.

Escluso contro il Lugano – scrive Tuttosport – Cabral stavolta è partito titolare sostenuto da Kouamé, Barak e Saponara nel 4-2-3-1 cui si sta convertendo Italiano. L’attaccante brasiliano, parso più tonico, ha siglato di testa il momentaneo 3-0: prima di lui erano andati a segno Bianco e Maleh dentro al 24’ per Mandragora uscito per un problema muscolare in attesa di ulteriori valutazioni.