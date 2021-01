L’ennesima polemica di Gasperini: “L’Udinese ha pensato solo a difendersi e spezzettare il gioco. Contro di noi i giocatori rimangono a terra anche se non si sono fatti niente”

A seguito del secondo pareggio consecutivo il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, il cui rapporto con i tifosi della Fiorentina non è idilliaco, non ha potuto fare a meno di polemizzare contro l’Udinese in conferenza stampa: “Nel secondo tempo si è giocato poco, la partita è stata molto spezzettata. I friulani hanno mirato al pareggio, se c’è una squadra che provava a vincere eravamo noi. D’altronde è normale che una squadra che lotta per la salvezza si comporti così”.

E poi ha aggiunto: “In questo periodo i giocatori rimangono troppo a terra, anche quando non si sono fatti niente e infatti poi si riprendono subito. Questo finisce per penalizzare molto chi cerca di fare risultato come noi”.