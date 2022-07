Rimasto senza Fiorentina e costretto a tornare all’Arsenal, Lucas Torreira non ha molta intenzione di rimanere a Londra e infatti il suo entourage lo sta offrendo in vari contesti. Compreso, secondo gazzetta.it, anche quello della Juventus anche se per il ds Cherubini il primo nome della lista è quello di Paredes. Da capire invece quello che sarà il destino dell’ex mediano viola.