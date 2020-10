L’eroe di Crotone-Juventus si ritrova ad arbitrare la Fiorentina

Un eroe. Così molti hanno definito, in parte scherzosamente, l’arbitro Francesco Forneau di Roma. Questo perché nell’ultimo turno di Serie A, in Crotone-Juventus ha dato un rigore ai calabresi, ha annullato un gol alla Juve e ha cacciato dal campo Federico Chiesa.

Ecco, quel signor Fourneau, dopo aver fatto il quarto uomo in B nel turno infrasettimanale, arriverà al Franchi domenica prossima per dirigere Fiorentina-Udinese, gara in programma con inizio alle 18.