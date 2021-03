L’errore più grande della Fiorentina? Aver ceduto Chiesa alla Juventus

Nell’edizione odierna de La Repubblica c’è spazio per un’analisi sulla stagione della Fiorentina: “La cessione al buio di Chiesa il peccato capitale che pesa“. Premettendo che sia facile parlare col senno del poi, il quotidiano sottolinea che ci sono delle situazioni in cui l’errore è netto fin da subito. La cessione del figlio d’arte è una di questa: è chiaro che non c’era modo di tenerlo a Firenze, ma sicuramente di sostituirlo in modo migliore sì. La scelta di Callejon, uno svincolato a fine carriera e senza preparazione nelle gambe, è stata scellerata.

La Fiorentina si è ritrovata incompleta, anche perché l’attacco era a corto di uomini anche con la permanenza di Chiesa. L’addio del classe ’97 è stato sottovalutato e a lungo si è negato che l’obiettivo della Viola fosse la salvezza. Anche lo stesso Prandelli, al momento del ritorno a Firenze, parlò di rincorsa alla parte sinistra della classifica. Non è facile dire quanti punti abbia tolto alla Fiorentina l’addio di Chiesa, ma sicuramente quelli che fanno la differenza tra una stagione tranquilla e una con l’acqua alla gola.