L’esame Milan per Dragowski: un’altra occasione per poter tornare alla ribalta

La partita della Fiorentina in programma contro il Milan sarà un grande esame di maturità per la squadra viola al fine di capire se veramente ha trovato la strada adeguata da percorrere da qui a fine stagione per ottenere una salvezza tranquilla. L’occasione è importante anche per avere conferme da alcuni giocatori in particolare. Uno sui quali i riflettori saranno sicuramente puntati è l’estremo difensore Bartłomiej Dragowski, il quale fino ad ora ha giocato partite in modo molto altalenante tra grandi prodezze a difesa della sua porta ed errori grossolani in uscita. Nella scorsa contro il Benevento il portiere polacco si è rivelato decisivo nelle gare evitando il possibile secondo gol del Benevento con una paratona sulla conclusione potente di Caprari. Resta di fatto che nella scorsa in casa contro il Parma ha comunque commesso alcune sbavature non da poco.

Contro i rossoneri servirà un Dragowski in grande spolvero data la qualità presente nella rosa a disposizione di Pioli. Per lui adesso è il momento di dimostrare ancora di più la qualità tra i pali, e soprattutto fuori. E ed è sicuramente in cerca di riscatto vista la mancata convocazione da parte dell’ex allenatore gigliato Paulo Sousa in Nazionale, il quale ha preferito il portiere del Bologna Skorupski a lui. Stavolta la qualità maggiore che il portierone Viola dovrà dimostrare sarà soprattutto la continuità. Un dettaglio questo che risulterebbe più che mai decisivo per una salvezza da raggiungere il più fretta possibile visto il calendario impegnativo in programma.

In questo modo potrebbe anche confermare una volta per tutte la sua totale affidabilità dato che fino alla settimana scorsa qualcuno avrebbe voluto l’esperto Terracciano tra i pali al suo posto. Insomma, l’esame Milan per Dragowski stavolta può risultare più fondamentale e decisivo che mai.