L’escalation del dramma ucraino si abbatte anche sugli spareggi Mondiali: la Polonia di Piatek e Dragowski si rifiuta di affrontare la Russia

Le conseguenze del grave dramma vissuto dall’Ucraina in questi giorni, con l’invasione da parte della Russia, arrivano a toccare anche il calcio e non solo per gli eventi che si sarebbero dovuto tenere in loco ma anche per quelli che riguardano la Nazionale. La squadra del ct Karpin infatti dovrebbe affrontare negli spareggi per Qatar 2022 Polonia, Repubblica Ceca e Svezia ma le tre federazioni si stanno muovendo per opporsi alle sfide con la Russia di fine marzo. Lo ha comunicato il presidente della Federazione polacca Kulesza, appoggiato anche dal bomber viola Piatek.