L’esercito dei “bentornati” pronto ad ampliarsi? Per ora i segnali positivi sono stati pochi

E se domani in programma per la Fiorentina c’è una partita importante come quella di Parma, in casa viola, purtroppo, il tema che tiene banco è soprattutto quello dell’allenatore. Ormai non è certo nemmeno che la gara del Tardini rappresenti l’ultima spiaggia per Iachini, destinato a lasciare la panchina della Fiorentina. Prima comunque sia parola al campo, la più importante, poi si vedrà.

Il nostro compito però, è anche quello di capire cosa potrebbe essere il futuro della Fiorentina nei prossimi giorni e innegabilmente il nome che nelle ultime ore ha sbaragliato i concorrenti è quello di Cesare Prandelli. L’allenatore di Orzinuovi rappresenterebbe un ritorno importante sulla panchina della Fiorentina. Un ritorno… l’ennesimo. Nei due anni di gestione Commisso abbiamo visto (in ordine cronologico) la conferma del periodo Montella 2.0, il ritorno di Pradè, quello di Badelj, quello di Iachini (seppur con ruolo diverso dal passato) e quello di Borja Valero. Ritorni di fiamma che fino ad ora non hanno avuto (per il momento) molta fortuna con la loro seconda esperienza a Firenze. Quello di Prandelli potrebbe essere il sesto “bentornato” dei tifosi viola, con la speranza che anche lo sfortunato trend possa essere ribaltato.