Leslie a FN: “Il Franchi ha bisogno di sostegno da tutto il mondo, la soluzione? Ristrutturare lo stadio, in modo sensibile, ma con nuove dotazioni”

Cosa le piace dello stadio Artemio Franchi?

Avendo scritto un libro su Nervi (Beauty’s Rigor: Patterns of Production in the Work of Pier Luigi Nervi), so quanto sia stato importante questo progetto per la sua carriera, e mi piace che si possa vedere il Nervi che inizia dal Franchi a ‘spiccare il volo’ pur mantenendo un atteggiamento molto pratico in tutto. Il modo in cui il famoso tetto si lancia in aria dalla sua solida base in cemento, ad esempio, o le audaci scale elicoidali che contrastano con la struttura molto rigorosa che lo circonda. Questi sono tutti indizi del fantastico talento di Nervi, il primo dei suoi lavori a ottenere un riconoscimento internazionale. Ma lo stadio è anche un’architettura profonda anche senza conoscere la sua importanza per il maestro italiano. La composizione degli elementi, i dettagli silenziosi ma ispirati delle tribune della curva, fanno del Franchi un importante capolavoro storico di architettura a sé stante, un esempio di straordinario design sportivo che è ancora un luogo stimolante ed emozionante per guardare una partita. Le scale sono i miei elementi preferiti, ma fanno parte di un insieme che potrebbe essere la base per un’esperienza completamente nuova, che combina la storia dello stadio con nuove idee su come preservare l’architettura sportiva”.