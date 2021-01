L’esperimento del tris di giovani è fallito. Adesso la Fiorentina andrà a caccia di un attaccante “diverso”

Il vero, grande, atavico problema della Fiorentina è il gol. Sembra ormai diventata una noiosa cantilena che si protrae stanca da luglio, quando già scrivevamo che il reparto offensivo viola aveva bisogno di peso ed esperienza, ma niente è stato fatto per migliorare la situazione. Come evidenzia Calciomercato.com, l’esperimento dei tre giovani Cutrone, Kouame e Vlahovic è decisamente fallito, con 6 gol complessivi, 5 dei quali arrivati dal solo giocatore serbo (con 3 rigori). La Fiorentina non fa gol perché ogni volta che arriva nei pressi dell’area avversaria pare spiazzata e senza idee, i giocatori di talento e personalità provano la giocata ma spesso non sono supportati dai compagni e la conclusione da fuori area è un lontano ricordo. La grande necessità viola è di trovare un giocatore capace di riempire l’area di rigore e, come diceva una vecchia espressione, fare reparto da solo.

