L’estate dei rinnovi, ma che difficoltà. Vlahovic e Fiorentina, un matrimonio che s’ha da fare

Vlahovic e Fiorentina, un matrimonio che s’ha da fare. Scomodiamo il celebre romanzo de I Promessi Sposi per ribadire l’importanza che ha il rinnovo dell’attaccante serbo con i colori viola. In un’estate come quella in corso, in cui il calcio mercato è vittima delle conseguenze della pandemia, le varie squadre, big comprese, navigano nelle difficoltà economiche, alle prese con bilanci da mettere a posto, succubi di una Premier League che, grazie alle sue enormi possibilità economiche, fa da regina all’interno di tutto il panorama europeo.

E allora se diventa impossibile andare a prendere nuovi talenti dal costo inaccessibile, sarà ancora più importante riuscire a trattenere in rosa i propri giocatori più importanti. La Fiorentina infatti deve necessariamente rinnovare il contratto al suo gioiello, dopo una stagione sorprendente sotto tutti i punti di vista. L’agente di Vlahovic sta trattando con il club di Commisso, e la fumata bianca ad oggi non sembra essere così lontana.

Le difficoltà della trattativa non devono sorprendere. La Fiorentina non è l’unico club in Serie A che ancora non è riuscita a blindare il suo attaccante. Il Torino con Belotti naviga nella medesima situazione, così come il Napoli con Insigne. Anche il Milan con Kessie porta alle lunghe la trattativa del rinnovo ormai da mesi, con i procuratori che impongono un faticoso braccio di ferro senza esclusioni di colpi.

La Fiorentina sta lavorando per non disperdere un capitale umano e tecnico dal futuro roseo, nella speranza che le due parti trovino al più presto un punto d’accordo così che l’attaccante classe ’00 possa fin da subito concentrarsi sul bene della sua Fiorentina.