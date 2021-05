L’estate della verità per i rapporti tra Montiel e la Fiorentina. La strana e inspiegabile storia di questo ragazzo. O i viola gli danno fiducia o lui…

25 novembre 2020: in quella giornata ha inizio e immediatamente fine la stagione con la Fiorentina di Cristobal Tofol Montiel Rodriguez. Un gol, bello per giunta, siglato contro l’Udinese che ha proiettato la squadra ai quarti di finale della Coppa Italia e che doveva servire anche al ragazzo come trampolino di lancio. E invece…

15 minuti di gioco, di gloria e nulla più. E pensare anche che la società l’aveva voluto tenere durante il mercato di gennaio evitandogli un altro trasloco invernale, dopo quello al Vitoria Setubal del 2020.

La sua è una storia strana, stranissima, quasi inspiegabile. Quando è arrivato alla Fiorentina e parliamo dell’estate 2018, questo ragazzo, allora in forza al Maiorca, era seguito da tanti club compresi i principali spagnoli come il Real Madrid e il Barcellona. La scelta ricadde su Firenze perché Pereira e Ramadani (i suoi procuratori) erano convinti che questa fosse la piazza giusta per lanciare questo giovane calciatore (al suo arrivo aveva appena 18 anni), per dargli una ribalta. A distanza di tre anni possiamo dire di aver visto solo scampoli delle sue qualità, piccoli bagliori di luce. Oltre alla già citata partita contro l’Udinese, come dimenticarci ad esempio quello che ha fatto in Coppa Italia la stagione precedente contro il Monza? Due assist che servirono anche in quel caso per cambiare la gara e far uscire i viola da una situazione difficile (la squadra era sotto per 1-0, salvo poi vincere per 3-1).

Ma cosa è successo per non far scendere mai in campo questo ragazzo? Chi lo conosce bene, anche all’interno della Fiorentina, giura sul fatto che non abbia mai creato confusione, non abbia mai mancato di rispetto né a Iachini, né a Prandelli e abbia affrontato ogni allenamento con professionalità. Senza contare che quando era stato chiamato per andare in Primavera aveva sempre risposto dando la sua disponibilità. Eppure niente. In molti detrattori si sono affrettati a dire: “Se non l’ha fatto giocare nessuno in questi anni vorrà dire che sarà scarso”. Ma allora, viene da rispondere, se è così scarso perché è stato tenuto dalla società e non è stato mandato via?

Questa sarà l’estate della verità per i rapporti tra lo stesso Montiel e la Fiorentina. Nel senso che o trova qualcuno all’interno del club disposto a dargli fiducia o altrimenti sarà meglio per tutti cambiare aria. La sua volontà? Vuole rimanere in Italia per dimostrare a tutti il suo valore ed è disposto a farlo ripartendo anche dalla Serie B. Viola permettendo ovviamente.