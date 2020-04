L’età dovrà continuare ad essere soltanto un numero. Perchè il Kaiser ha voglia di scrivere una nuova era

Un contratto in essere fino al 2021: toccherà a Franck Ribery dimostrare di potersi spingere anche oltre, magari davvero per tornare ad essere protagonista anche in Europa, dove farà di tutto per trascinare la squadra di Commisso. Ha voglia di rinascere, di cominciare a scrivere una nuova era. Certo, Iachini lo sa bene che servirà tempo prima di rivedere il vero Ribery, ma intanto se davvero si riuscirà a ricominciare, per il rush finale la Fiorentina potrà contare anche sul suo “kaiser”. A riportarlo è il Corriere dello Sport.