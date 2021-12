Letang: “Ikoné in viola? C’è un dialogo. Poche cessioni a gennaio, vogliamo…”

Il Presidente del Lille, Olivier Letang, ha rilasciato alcune dichiarazioni ambigue circa il futuro del suo giocatore Ikoné, dato per molto vicino alla Fiorentina nella prossima finestra di calciomercato. Ecco le sue parole a RMC Sport: “Ikoné alla Fiorentina? Se ne sta parlando, c’è un dialogo ma ancora niente di assodato. Posso dire che nella finestra di mercato invernale non cederemo molti giocatori perché ci interessa restare competitivi: volevamo qualificarci alla fase successiva di Champions League. Ma dopo un inizio di stagione esplosivo abbiamo avuto delle difficoltà, pur non arrendendoci mai. C’é un grande lavoro nel gruppo intero, staff e giocatori, per ritrovare lo spirito delle prime partite”.