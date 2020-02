L’EuroFiorentina di Commisso. Ogni acquisto figlio di un’idea e per Cutrone il presidente sogna un futuro irradiato dai gol…

Rocco era stato chiaro il giorno del suo sbarco a Firenze spiegando che “questo sarà un anno di transizione”. Nella stagione 2020-21, invece, l’obiettivo sarà conquistare un posto in Europa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per riuscire in questo salto di qualità sono arrivati tutti giocatori di medio alto livello. Ogni acquisto è figlio di un’idea. Cutrone è stato il primo colpo. La Fiorentina aveva bisogno di un bomber vero. Al Wolverhampton andranno quasi 20 milioni. Calcolati anche i bonus, tutti abbordabili. Cutrone nei piani viola è la prima punta da 15 reti. Rocco spera che diventi il nuovo Immobile, il nuovo Belotti. Tanto per restare ai centravanti di casa nostra.