“L’Europa tramite il campionato non è più fattibile: puntiamo tutto sulla Conference. Potrebbe essere l’unica svolta possibile”

Il noto tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti, ha commentato a Radio Bruno il periodo di difficoltà della squadra viola:

“Non entrare in Europa quest’anno, sarebbe un grande passo indietro. Sarebbe brutto non dare continuità alle fatiche e a tutto quello di buono fatto finora. Personalmente, però, non credo più all’Europa tramite il campionato: per questo, punterei tutto sulla Conference. Potrebbe svoltare un’intera stagione”.

E ancora: “Le colpe e gli errori sono palesi e arrivano dall’alto: ognuno ci ha messo del suo. Il mercato l’avevo ritenuto sufficiente anche per Barak, che però non sta rendendo forse per un modulo che non sa esaltarlo. Un difetto di Italiano è che non sa sempre adeguarsi ai giocatori che ha a disposizione”.