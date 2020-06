Lewandoski raggiunge quota e 30 e il Bayern vede il titolo. Lipsia beffato sul finale

Dopo l’anticipo di ieri sera tra il Friburgo e il Borussia Monchengladbach, pochi minuti fa si sono conclusi gli anticipi del sabato della 30° giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco trova la nona vittoria consecutiva e vede il titolo. Demolito il Bayer Leverkusen in trasferta: Lewandowski, autore di 2 reti (30 totali in 28 partite), e compagni vincono 2-4 e mettono una seria ipoteca sul titolo. In zona Champions League il Lipsia pareggia 1 a 1 contro il fanalino di coda Paderborn e, nella giornata in cui Monchengladbach e Leverkusen non fanno punti, perde la possibilità di fare lo scatto decisivo per la qualificazione alla massima competizione europea.

Il Magonza dell’ex viola Edimilson Fernandes torna a vincere, nonostante due reti annullate dal Var: piegato 2 a 0 l’Eintracht Francoforte in trasferta. In coda il Fortuna Dusseldorf trova il pareggio in estremis contro l’Hoffenheim: al novantesimo, dopo una rocambolesca partita, il risultato finale è 2 a 2.

Alle ore 18 il Borussia Dortmund scenderà sul campo del Signal Iduna Park contro l’Herta Berlino per accorciare dalla capolista Bayern e assicurarsi l’accesso alla Champions.