L’ex bianconero Cabrini fa esplodere la polemica: “Se Maradona avesse giocato nella Juventus sarebbe ancora vivo”

Quando forse la scelta del silenzio è quella migliore. Scelta che l’ex giocatore della Juventus e della Nazionale Antonio Cabrini non ha fatto riguardo alla morte di Diego Armando Maradona. Il campione del Mondo dell’82 ha detto sul Diez argentino scomparso da qualche giorno: “Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juventus, perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. Lui amava Napoli ma è stato un amore malato e lì nessuno ebbe mai la forza di dirgli che stava sbagliando”.

Una frase shock che in pochi minuti ha fatto il giro del web di tutta Italia e non solo e che sta indignando molti. Di certo l’ambiente partenopeo non avrà aiutato Maradona in uno stile di vita del tutto corretto, ma c’è modo e modo di dire le cose. E Cabrini a questo giro, sembra proprio aver scelto il peggiore.