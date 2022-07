L’ex capitano della Fiorentina Primavera Corradini partirà in prestito: su di lui club di Serie B e C

Nella lista dei convocati per la prima fase di preparazione della Fiorentina manca Giovanni Corradini, centrocampista classe 2002 ed ex capitano della Primavera viola. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il giovane lascerà la società gigliata in prestito per farsi le ossa nella prossima stagione. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie B e Serie C.

Le prossime ore saranno decisive per capire dove potrebbe essere il suo futuro, con i contatti tra Fiorentina e l’entourage del giocatore che continueranno per trovare la soluzione migliore.