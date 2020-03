L’ex De Maio la pensa come la Fiorentina : “Serve che venga presa una decisione tempestivamente perchè…”

Il difensore dell’Udinese, ed ex Fiorentina, Sebastien De Maio è intervenuto a Udinese Tonight parlando dei rinvii delle partite: “Riguardo ai rinvii a noi giocatori basta che qualsiasi decisione venga presa tempestivamente, in modo da darci la certezza su quale sarà la prossima avversaria da affrontare. I tifosi sono la parte più bella del calcio, non sarebbe giusto giocare a porte chiuse”.

E sull’Udinese ha detto: “Dopo ogni partita abbiamo subito il compito di pensare alla successiva. Dei tre pareggi con Brescia, Verona e Bologna, quello di Brescia è quello che lascia più l’amaro in bocca, perché era una partita dominata e abbiamo rischiato di perderla”.