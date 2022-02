L’ex Fiorentina Simeone si carica sulle spalle l’Hellas Verona e abbatte il Venezia con una tripletta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata l’unica partita delle 15.00 in questa 27esima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 3-1 tra Hellas Verona e Venezia.

Protagonista assoluto della partita l’ex Fiorentina Giovanni Simeone, che mette a segno il gol del vantaggio per i padroni di casa al 54esimo sfruttando l’errore difensivo di Caldara. La doppietta personale del Cholito arriva al 63esimo, quando un suo sinistro viene deviato da Busio, beffando Romero e insaccandosi per il 2-0 Verona. La partita sembrano averla in mano i padroni di casa, ma all’81esimo è Okereke ad approfittare di una disattenzione dell’altro ex viola Ceccherini e a siglare il 2-1 di testa. Passano sette minuti ed è Giovanni Simeone, con la tripletta, a mettere il sigillo sulla gara per l’Hellas in contropiede. Finisce 3-1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 57, Inter* 55, Napoli 54, Juventus 50, Atalanta* 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Roma 41, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese*, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno