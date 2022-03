L’ex Fiorentina Veretout nella bufera: va a Montecarlo per festeggiare la moglie… che è positiva

Non proprio un gran momento per l’ex Fiorentina Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha perso il posto da titolare alla Roma e il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) sembra ormai troppo lontano per poter realizzarsi. In tutto questo il giocatore si è recato nelle scorse ore a Montecarlo per festeggiare il compleanno della moglie, che però sapeva di essere positiva al Coronavirus e lo aveva già annunciato sui social.

Tra qualche ora la ripresa degli allenamenti a Trigoria, con un clima che almeno intorno a Veretout, non sarà dei più sereni. Questo quanto riporta gazzetta.it