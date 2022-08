L’ex “giovane speranza” viola Gondo protagonista assoluto in Serie B: tripletta e Palermo schiantato

Una serata che sicuramente non si scorderà quella di Cedric Gondo con la maglia dell’Ascoli. L’ex attaccante della Fiorentina, che è stato tra i protagonisti della serie tv MTV Calciatori giovani speranze, ieri ha segnato una bella tripletta contro il Palermo nella vittoria bianconera per 2-3 al Barbera.

Proprio lui ad aprire la partita con un tap-in in area dopo un intervento non pulito del portiere avversario. Il gol del momentaneo 1-2 è invece una vera e propria perla, con un cucchiaio dal limite dell’area che supera l’estremo difensore rosanero. Bella anche la rete dell’1-3, con Gondo che manda al bar un difensore con una finta a centrocampo involandosi verso l’area del Palermo e battendo per la terza volta Pigliacelli.