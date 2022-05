L’ex portiere dell’Empoli: “Quest’anno la Fiorentina ha creato confusione intorno ai portieri. Chi sa giocare coi piedi è Gollini, ma serve un profilo idoneo per la piazza”

Renato Dossena, ex portiere dell’Empoli, è intervenuto a Radio Bruno per parlare dei suoi colleghi italiani e non solo, facendo un’analisi della situazione porta in casa Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il dualismo tra Terracciano e Dragowski quest’anno è andato bene, ma non è stata una scelta in ottica futura. Mi aspetto che la Fiorentina compia una scelta a lungo termine sui portieri, che sia più convinta di come ha fatto recentemente. Dragowski doveva essere titolare, nonostante mancasse di quelle caratteristiche tecniche che chiede Italiano. Ci sta che Terracciano gli abbia preso il posto, ma non per essere il titolare del futuro. Con i portieri hanno fatto confusione“.

Ancora: “Prima di tutto un portiere deve saper parare, poi oggi è chiaro che deve saper giocare anche con i piedi. Gollini sa gestire entrambe le cose ed ha già giocato in palcoscenici importanti. Vicario l’ho visto diverse volte, mi sembra un ottimo prospetto. A volte serve il portiere giusto per la piazza giusta. La società dovrà valutare anche questo: se prendi un giovane poi lo devi difendere e lasciarlo anche sbagliare. La testa è fondamentale”.