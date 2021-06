L’ex viola Seferovic fa il fenomeno contro la Francia e la Svizzera elimina clamorosamente i Campioni del Mondo da Euro 2020!

Si è appena conclusa la partita valevole per l’accesso ai quarti di finale dell’Europeo tra Francia e Svizzera, dalla parte di tabellone in cui c’è anche l’Italia. Apre le danze al 15′ l’ex attaccante della Fiorentina Haris Seferovic con un colpo di testa sigla l’1-0 per gli elvetici. Nel secondo tempo la Nazionale allenata da Pektovic spreca su calcio di rigore con Rodriguez il possibile raddoppio. Poco dopo sale in cattedra Benzema che in due minuti pareggia i conti con una doppietta. Al 75′ segna anche l’ex centrocampista della Juventus Pogba, ma all’81’ accorcia le distanze ancora Seferovic su un perfetto cross di Mbabu. Al 91′ poi è Gavranovic su eccezionale assist di Xhaka a completare l’impresa e a portare la Svizzera ai supplementari. Si va ai calci di rigore, tutti perfetti i tiratori svizzeri, ed è fatale l’errore di Mbappè, ipnotizzato da Sommer. Svizzera ai quarti, sfiderà la Spagna dopo aver clamorosamente eliminato i Campioni del Mondo.