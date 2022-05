Un a lezione di raro autolesionismo, quando il difficile sembrava ormai alle spalle. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha sprecato il primo match point per il ritorno in Europa crollando inopinatamente 4-1 contro una Sampdoria già salva e vanificando il successo nello scontro diretto ottenuto una settimana prima contro la Roma, successo che aveva restituito certezze ed entusiasmo alla squadra di Italiano dopo quattro ko di fila.

Un uno-due micidiale, quello realizzato dai blucerchiati nel breve spazio di un quarto d’ora prima di dilagare nella ripresa, ha messo già nel primo tempo al tappeto una viola contratta, timida e senza idee, che adesso vede di nuovo a rischio il ritorno sulla scena internazionale.