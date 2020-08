L’Herta Berlino ha già individuato in una vecchia conoscenza del calcio italiano il possibile sostituto di Piatek

L’interesse per Patrick Schick è vivo, anche perchè la posizione in casa Herta Berlino di Krzysztof Piatek è traballante. I tedeschi starebbero trattando l’ex Roma nel caso di una partenza dell’attaccante polacco, seguito da tempo dalla Fiorentina. Schick infatti non sarà riscattato dal Lipsia dalla Roma ed è però seguito anche dal Bayer Leverkusen visto che Havertz in direzione Chelsea. A riportarlo è calciomercato.it

