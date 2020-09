L’Hertha continua a fare muro per Piatek ma il polacco ha cambiato idea sulla Fiorentina

Nello scorso gennaio tra gli attaccanti sondati disperatamente dalla Fiorentina c’era anche Krzysztof Piatek che al Milan era entrato in un vero e proprio tunnel nero. Il polacco allora non vedeva la soluzione viola come adatta alle proprie ambizioni, d’altronde si parlava di una squadra invischiata nella lotta per la salvezza, e preferì migrare in Germania all’Hertha Berlino. In Bundesliga un rendimento tiepido, con 4 gol in metà stagione, non sempre da titolare. Il problema è che comunque i tedeschi per liberarsene vorrebbero rientrare dei quasi 30 milioni spesi pochi mesi fa e il suo ingaggio è comunque piuttosto alto: ciò che è cambiato però, come riporta anche Tuttosport, è l’idea di Piatek sulla Fiorentina, che ora valuterebbe eccome, tant’è vero che su Instagram ha messo anche un like ad un tifoso che lo incitava a venire a Firenze. “Indizi” tra mille virgolette ma comunque indizi, ai tempi dei social.

