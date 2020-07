Liberato Ferrara: “Nel 2018 il Napoli fu derubato dello scudetto contro la Fiorentina. Quella stagione fu una rapina”

Su persemprenapoli.it il giornalista Liberato Ferrara ha scritto un editoriale che collega la sconfitta di ieri sera della Lazio contro il Milan a quella del Napoli a Firenze di due anni fa. Entrambi i casi, molto probabilmente, rappresentano il crocevia negativo delle stagioni delle due squadre in lotta per lo scudetto insieme alla Juventus. Questo quanto si legge nell’articolo: “Questo campionato è andato. A otto giornate dalla fine la Juve ha 7 punti di vantaggio sulla Lazio. E contro la Fiorentina ha vinto faticando l’impossibile, grazie ad un rigore diciamo così… modello Juve. Solo Lotito poteva del resto pensare che la sua squadra potesse essere da scudetto. La verità è che negli ultimi 9 anni, quegli degli scudetti consecutivi bianconeri, solo il Napoli ha sfiorato il titolo. Due anni fa lo scudetto, al netto del doping arbitrale è stato degli azzurri. In ogni caso quella è stata la stagione più equilibrata. Oggi a 8 partite dalla fine il distacco è di 8 punti. Due anni fa a 4 dalla fine era di 1. Poi venne Orsato, e lasciamo perdere. Non senza ricordare però le altre porcate pro-Juve, a Roma con la Lazio, a Cagliari, a Benevento, a Firenze. E chi più ne ha più ne metta. Nel 2018 fu una rapina vera e propria”.

