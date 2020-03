L’idea della Lega Calcio e due date ipotetiche di ripartenza per chiudere la stagione

In ambito calcistico si pensa comunque anche a medio-lungo termine, quando l’emergenza sarà stata superata e si potrà tornare a parlare davvero di calcio. In particolare, repubblica.it fa il punto sulle idee nella testa della Lega Calcio: specialmente se ci sarà davvero lo spostamento dell’Europeo all’anno prossimo, la data individuata per far ripartire la Serie A è quella del 2 maggio, magari a porte chiuse. Con una chiusura prevista invece al 30 giugno. Quasi impossibile infatti pensare ad una ripartenza all’interno del mese di aprile, se pur la quarantena italiana possa per quel momento essersi conclusa.