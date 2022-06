L’idea Maxime Lopez e le due strade per arrivare al suo approdo in viola

La Fiorentina è interessata a Maxime Lopez. Come già accennato in precedenza, La Nazione ha riportato l’ultima idea della società viola per il centrocampo, evidentemente come sostituto di un Lucas Torreira che sembra sempre più lontano.

Si comprendono, anche, quali sono le due possibili vie per provare ad acquistare il centrocampista francese, di proprietà del Sassuolo e scuola Olympique Marsiglia. La valutazione del club neroverde si aggira intorno ai 15 milioni di €, versabili con un pagamento rateizzato, in più tranches, o con la formula del prestito, con la possibilità di esercitare un diritto di riscatto.