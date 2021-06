L’idea più forte su Messias è quella del Torino e i granata potrebbero bruciare anche la concorrenza viola

Nonostante i suoi 9 gol e 4 assist alla prima assoluta in Serie A, Junior Messias non è riuscito (in coppia con Simy) a salvare il Crotone: il brasiliano però è destinato a lasciare i calabresi per rimanere nella massima serie. Secondo Tuttosport il pressing principale è quello del Torino di Juric, che vorrebbe strapparlo alla concorrenza anche se la richiesta da 10 milioni non è di quelle così malleabili in tempi brevi. I granata restano in vantaggio, anche sulla Fiorentina, se pure gli obiettivi viola sembrino di rango un po’ più alto.