L’identikit di Kokorin, la spalle ideale di Vlahovic nell’attacco della Fiorentina

Dell’acquisto di Aleksandr Kokorin da parte della Fiorentina, probabilmente si è parlato di più per la reputazione del russo fuori dal campo che per le caratteristiche tecniche. Ci pensa il Corriere dello Sport-Stadio a fare il punto sulle qualità dell’ormai ex Spartak Mosca.

Jolly offensivo, Kokorin è velocissimo sia nel breve che nel lungo ed è molto bravo nel dribbling. Forte di testa, abile a svariare da una parte all’altra del campo, in carriera ha già segnato più di 100 gol tra club e Nazionale. L’ultimo è dello scorso 29 novembre, prima che un infortunio lo mettesse ai box: quel giorno lì, è stato schierato addirittura sulla trequarti dietro a due punte. Caratteristiche che lo rendono il giocatore ideale da schierare accanto a Vlahovic, che tanto ha bisogno di un giocatore accanto a lui. Ci vorrà circa un mese per vederlo pronto, come ha dichiarato lui stesso: un lasso di tempo ideale per adattarsi a Firenze e conoscere l’ambiente.