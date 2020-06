Ligas a FN: “Difficile un cambio in panchina per la Fiorentina, ecco perchè. Per lo STADIO a Campi ci vorrà tempo perchè l’Aeroporto creerà problemi alla società viola”

Stadio, mercato e nuova ripartenza. Sono tanti gli argomenti che tengono banco nell’attualità di casa. La redazione di Fiorentinanews.com ha interpellato il giornalistaper un parere in merito alle ultime news gigliate.

Quando Commisso si sbilanciò sul futuro Iachini, pensa che quelle dichiarazioni non siano state molto consone alla situazione, con il campionato fermo? Anche l’ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli le evidenziò come parole un po’ fuori luogo per Iachini stesso…

“Per esperienza sono abituato a giudicare dalle cose che sento. Una frase in senso statico ha un signficato, ma una battuta può essere fatta anche in modo ironico. Il discorso di Prandelli è corretto; in tanti hanno scritto “contro” Iachini perchè vorrebbero un altro allenatore. Sicuramente Iachini ne avrà parlate con Commisso e Barone per essere più tranquillo diciamo. Se la società non “protegge” l’allenatore, il tecnico va in difficoltà. E mi sembra che comunque la società si sia comportata bene sotto questo punto di vista”.

Secondo lei dunque non serve alla Fiorentina un “profilo internazionale” in panchina?

“Innanzitutto sarà utile capire come la Fiorentina finirà il campionato e in che modo la squadra ha reagito rispetto al lavoro fatto da Iachini. La pausa tra il termine di questo campionato e quello prossimo è a stretto giro di posta e non credo che ci sia la possibilità di poter intervenire sul mercato per poter rivoluzionare la rosa. Può darsi che Commisso decida di avere la continuità nell’allenatore piuttosto che prendere un altro tecnico sulla carta più bravo ma che allo stesso tempo ti “costringe” a cambiare tanto dell’attuale rosa. Commisso ha le idee chiare ma non credo che abbia in testa di trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione”.

Cosa ne pensa della contorta vicenda STADIO?

“Io sono fra quelli che non ha mai creduto nel nuovo Stadio alla Mercafir. Così come ho sempre affermato che i Della Valle non avrebbero mai fatto lo stadio a Castello. C’erano troppe difficoltà e non c’era tutto lo “spazio” che voleva Diego Della Valle. Io mi sono innamorato del ‘Franchi’ già nel lontano 1969, ha un fascino particolare, un’isola attorno a viale Manfredo Fanti. Un fascino che non ho mai trovato neanche nei nuovi stadi in Europa. Penso che per lo stadio a Campi ad ogni modo ci vorrà molto tempo perchè i progetti dell’aeroporto creeranno problemi alla Fiorentina. La questione STADIO sta diventando una cosa ridicola purtroppo