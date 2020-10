Ligas: “Commisso si è impantanato sullo stadio dimenticandosi del progetto tecnico. Al Presidente servirebbe un direttore come Marotta in grado di arginare il suo egocentrismo”

Il giornalista Franco Ligas tramite Facebook ha detto la sua dopo il gong finale che ha decretato la fine del mercato: “Sui meriti di “Rocco” non ci sono dubbi: ha scosso una piazza diventata abulica, ha dimostrato che si può costruire un centro sportivo modello ma si è impantanato sul caso stadio. E qui, per me, ha commesso un errore, si è dimenticato di portare avanti anche il progetto tecnico. Quel voler fare tutto da solo non può portare a risultati positivi. L’ho già detto e lo riscrivo: il caso stadio lo deve far gestire dal suo fido Barone e dal diplomatico Pradé, il giorno prima presenterà il nuovo direttore generale. Un direttore generale da carta bianca, anche nel nominare il direttore sportivo. Un ds che risponderà solo a lui, anziché alla proprietà. Vista la sua dimestichezza calcistica, ancora da valutare, avrebbe bisogno di un direttore generale alla Marotta, in grado di arginale il suo egocentrismo. La Fiorentina di oggi non può soddisfare la tifoseria perché non è quella fatta balenare 12 mesi fa. Gli investimenti economici ci sono stati ma non tutti produttivi e il nuovo direttore generale deve trovargli rimedio. Si deve spendere meglio, non tagliare i viveri. Questo è l’aspetto più preoccupante”.