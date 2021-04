Ligas: “Il Cagliari rischia la Serie B perché ha un presidente che vuole fare anche il direttore sportivo e l’allenatore. Un po’ come Commisso con la Fiorentina”

Su Facebook il giornalista Franco Ligas ha parlato del Cagliari, una delle principali concorrenti della Fiorentina nella lotta salvezza: “Semplici ha detto di aver visto un Cagliari pronto a tutto per salvarsi, ma si tratta di una bugia pietosa. Il Cagliari è l’unica squadra che contro l’Inter non ha creato una sola occasione da vera squadra, tanto che Handanovic ha dovuto fare solo una parata in tutta la partita”.

E poi ha aggiunto: “È vero che la rosa rossoblù doveva dare di più, e non certo a partire da adesso. Situazioni come quella del Cagliari possono verificarsi quando c’è un presidente che vuole fare anche il direttore sportivo, l’allenatore e il giocatore. Un po’ come Commisso a Firenze“.