Ligas: “Il Commisso di oggi non è quello che abbiamo conosciuto un anno fa. Deve capire qual è il suo vero limite perchè adesso è troppo freddo…”

Tramite Facebook, il giornalista Franco Ligas ha parlato così della proprietà della FIorentina: “Il Commisso di oggi non è quello che abbiamo conosciuto un anno fa circa. Solo il tempo ci dirà se è interessato più al business del centro sportivo e di quello commerciale che ruoterà intorno allo stadio o a fare della Fiorentina una squadra competitiva. L’una e l’altra sono portate avanti come ci fosse un solo uomo al comando. Nel calcio non si può, questo è, per me, il suo vero limite. Può darsi, nel calcio mercato pregresso, che abbia speso tanto e non sia contento dei risultati ottenuti. Se così fosse deve cambiare tutto e affidarsi a persone che lo convincano, con i risultati, a decentrare il potere. In questo momento è troppo “freddo” per cambiare in meglio. Può fare meglio”.

